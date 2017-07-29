Дональд Трамп сменил главу своей администрации

Президент США Дональд Трамп назначил новым главой аппарата Белого дома министра национальной безопасности Джона Келли. На этом посту он сменит Райнса Прибуса, вступившего в должность полгода назад.

I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017

В других твитах Трамп назвал Келли будущей «звездой» аппарата Белого дома, а Прибуса поблагодарил за работу.

В связи с чем уволен Прибус, Трамп не сообщил. Ранее американские СМИ писали, что у него сложные отношения с Энтони Скарамуччи, которого в середине июля Трамп назначил директором по коммуникациям Белого дома.