Дональд Трамп сменил главу своей администрации
Президент США Дональд Трамп назначил новым главой аппарата Белого дома министра национальной безопасности Джона Келли. На этом посту он сменит Райнса Прибуса, вступившего в должность полгода назад.
I am pleased to inform you that I have just named General/Secretary John F Kelly as White House Chief of Staff. He is a Great American....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2017
В других твитах Трамп назвал Келли будущей «звездой» аппарата Белого дома, а Прибуса поблагодарил за работу.
В связи с чем уволен Прибус, Трамп не сообщил. Ранее американские СМИ писали, что у него сложные отношения с Энтони Скарамуччи, которого в середине июля Трамп назначил директором по коммуникациям Белого дома.
21 июля из администрации Дональда Трампа уволился пресс-секретарь Шон Спайсер. Как писала газета The New York Times, он не захотел работать с Энтони Скарамуччи.