Дональд Трамп сменил главу своей администрации

Meduza
22:09, 28 июля 2017

Президент США Дональд Трамп назначил новым главой аппарата Белого дома министра национальной безопасности Джона Келли. На этом посту он сменит Райнса Прибуса, вступившего в должность полгода назад.

В других твитах Трамп назвал Келли будущей «звездой» аппарата Белого дома, а Прибуса поблагодарил за работу.

В связи с чем уволен Прибус, Трамп не сообщил. Ранее американские СМИ писали, что у него сложные отношения с Энтони Скарамуччи, которого в середине июля Трамп назначил директором по коммуникациям Белого дома.

21 июля из администрации Дональда Трампа уволился пресс-секретарь Шон Спайсер. Как писала газета The New York Times, он не захотел работать с Энтони Скарамуччи.

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