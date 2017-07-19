новости
Как депутаты не приняли законопроект, поскольку он оказался списан с немецкого. Максимально коротко
Двое единоросов внесли законопроект о принудительной модерации соцсетей — сервисы должны в течение суток удалять «недостоверную» и «порочащую» информацию. → Документ одобрил профильный комитет. → Свои подписи под документом поставили еще шесть депутатов. → Все шесть депутатов сняли свои подписи. → Законопроект решили отозвать, потому что он списан с немецкого закона. → Законопроект перепишут и все равно примут.
Фото в анонсе: Alex Milan Tracy / Sipa USA / Scanpix / LETA