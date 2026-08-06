WP: Трамп потребовал у Хегсета объяснений из-за нехватки боеприпасов

Президент США Дональд Трамп потребовал от главы Пентагона Пита Хегсета объяснений из-за дефицита боеприпасов на фоне войны с Ираном, рассказали два источника The Washington Post.

По их словам, во время заседания кабинета министров в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе Трамп попросил Хегсета объяснить, почему его, по всей видимости, ввели в заблуждение относительно крайней нехватки боеприпасов. Президент считал, что проблему с дефицитом уже решили.

В ответ глава Пентагона, рассказали собеседники издания, защищался и пытался переложить ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала рассказы источников The Washington Post «фейками». «Этого буквально никогда не было. И президент Трамп полностью доверяет Хегсету», — добавила она.

В Пентагоне сообщения о перепалке между Трампом и Хегсетом, а также о дефиците боеприпасов у США назвали «вымышленными». Сам лидер США, комментируя сообщения о нехватке снарядов, в очередной раз заявил, что у страны «огромные запасы боеприпасов». По его словам, тех, кто распространяет подобные «сливы», сейчас ищут.

Пит Хегсет считается одним из главных сторонников военных действий против Ирана. The Washington Post пишет, что он убедил Дональда Трампа, что победа над Тегераном будет быстрой и относительно легкой. Война, начавшаяся в феврале, продолжается до сих пор.

В конце июля — начале августа США приостановили бомбардировки Ирана. Трамп объяснял, что такое решение было принято на фоне прогресса в переговорах. Источники американских СМИ (1, 2, 3) утверждают, что причина отказа от ударов заключается в том, что США израсходовали в войне с Ираном почти весь свой запас ракет.