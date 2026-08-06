«К НАТО возникает много вопросов». Залужный заявил, что он сторонник альянса, но Россия нашла противодействие почти всему оружию блока

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что считает себя сторонником НАТО, но альянс должен измениться. Об этом он сказал журналистам в Киеве, которые попросили его объяснить свое заявление о невозможности вступления Украины в НАТО.

3 августа Залужный высказал мнение, что Украина «никогда не вступит» в НАТО. Он отмечал, что проблема в том, что стандарты НАТО не отвечают современности. По мнению бывшего главкома украинской армии, «невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть у ВСУ, к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны». В МИД Украины вскоре заявили, что слова Залужного были вырваны из контекста, и добавили, что курс Украины на вступление в Североатлантический альянс остается неизменным.

Сейчас Залужный пояснил свои слова. Он отметил, что еще в 2019 году был главным сторонником перехода ВСУ на стандарты НАТО, из-за чего слышал много критики в свой адрес и «нажил врагов».

При этом Залужный подчеркнул, что «если смотреть с политической точки зрения, к НАТО возникает много вопросов, как к блоку, который охранял старый мир».

«Происходит научно-технический прогресс. В 2026 году Украина применила все виды вооружений, ну, кроме разве что „томагавков“, ядерного оружия, авианосцев, F-35, которые находятся на вооружении НАТО <…>. Ресурс исчерпан. Россия на все это нашла противодействие», — сказал Залужный.

Он добавил, что продолжающаяся война «вывела ВСУ на совершенно иной уровень», поэтому у НАТО «нет другого выхода, кроме как переходить на совершенно иные стандарты». «Вот тогда НАТО будет готово к вступлению Украины. Я уже говорил, что нам нужен абсолютно новый силовой блок, скорее всего, с территориальной привязкой в Европе. Абсолютно новый», — сказал Залужный.

Валерий Залужный был главнокомандующим ВСУ с 2021 по 2024 год. СМИ неоднократно сообщали, что он собирается участвовать в президентских выборах в Украине. По информации «Украинской правды», летом 2026 года Владимир Зеленский встретился с Залужным и спросил у него, если выборы состоятся осенью, будет ли он баллотироваться. Залужный ответил, что будет.

О чем еще говорил Залужный

«Неверно говорить, что Россия проиграла» Бывший главком ВСУ Валерий Залужный написал очередную колонку для The Telegraph. Краткий пересказ

О чем еще говорил Залужный

«Неверно говорить, что Россия проиграла» Бывший главком ВСУ Валерий Залужный написал очередную колонку для The Telegraph. Краткий пересказ