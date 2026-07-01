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Владимир Зеленский провел в государственной резиденции на Банковой улице в Киеве встречу с Валерием Залужным — бывшим главнокомандующим ВСУ, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании.

На встречу Залужного вызвали из Лондона незадолго до того, как об отставке объявил нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Однако после обсуждения этой ситуации Зеленский перешел к теме выборов в Украине, рассказали собеседники «Украинской правды» из окружения обоих участников встречи.

По словам источников издания, Зеленский начал разговор с того, что ситуация на фронте в последнее время развивается позитивно, общество остается достаточно консолидированным, а значит, появилось «окно возможностей» для проведения президентских выборов. Украинский лидер отметил, что провести их надо так, чтобы в стране не возник раскол, и поэтому нужно избежать рисков, связанных с возможным противостоянием между ним и Залужным.

В конце концов президент прямо спросил бывшего главнокомандующего: «Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?» И, по словам собеседников «Украинской правды», получил однозначный ответ: «Да. Буду».

Источники УП говорят, что Зеленский был готов обсуждать с Залужным практически любой государственный пост, но после этого ответа уже не стал ничего предлагать. Сам бывший главнокомандующий пояснил, что не стремился к политической карьере, но многие люди возлагают на него надежды, и он не сможет объяснить, «почему должен пренебречь оказанным ему доверием». На этом встреча закончилась.

Однако вскоре после этого с Залужным, который оставался в Киеве, встретились еще двое посланников президента — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и глава президентской фракции в Верховной раде Давид Арахамия. Они повторили аргументы Зеленского про вероятный раскол в обществе, но позиция Залужного по выборам осталась неизменной. На прощание Умеров и Арахамия, как пишет «Украинская правда», все же попросили Залужного: «Брат, но ты еще подумай».

Рейтинг Залужного, как отмечают журналисты, остается высоким, но уже не демонстрирует той динамики, которая была сразу после его отставки с поста главнокомандующего ВСУ в феврале 2024 года. Вместе с этим растет рейтинг еще одного вероятного кандидата на выборах, который может составить Зеленскому конкуренцию — главы офиса президента Кирилла Буданова.

В эти же дни, как пишет «Украинская правда», Зеленский провел еще одну встречу, на которой присутствовали Буданов, Умеров, Арахамия, а также замглавы офиса президента Олег Татаров и глава Минобороны Украины Михаил Федоров. С ними Зеленский обсуждал, проводить ли президентские выборы, и если да, то когда и кто будет в них участвовать.

В этом обсуждении, отмечает УП, президент опирался на результаты закрытых социологических исследований за июнь, которые впервые зафиксировали небольшой, но стабильный рост его поддержки после многих месяцев падения. Опросы показали, что в первом туре выборов за Зеленского готовы проголосовать примерно 33% тех, кто уже определился со своим выбором, за Залужного — около 22%, а за Буданова — почти 14%. Однако во втором туре, по данным опросов, которые цитируют источники «Украинской правды», Зеленский проиграл бы Залужному (примерно 32% против 37%), а в паре с Будановым выиграл бы, но с очень незначительным перевесом.

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