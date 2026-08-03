Залужный: Украина никогда не вступит в НАТО

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный усомнился в том, что Украина когда-либо вступит в НАТО. Он высказался на эту тему во время дискуссии по евроатлантической интеграции на совещании послов в Киеве, передает «Европейская правда».

«Я очень хорошо знаю НАТО. Лет 12, наверное, лично занимался тем, чтобы мы освоили стандарты НАТО, и каждый год слушал сказки о том, что вот-вот-вот мы вступим в НАТО. Никогда мы в него, к сожалению, не вступим!» — заявил Залужный.

По его мнению, проблемой является то, что стандарты НАТО не отвечают современности:

«Невозможно присоединяться с тем уровнем развития, который есть у ВСУ, к организации, которая руководствуется доктринами Второй мировой войны. <…> Скорее всего, НАТО останется в том же виде, в каком находится сейчас, и будет лет 12, как Украина, переходить на стандарты, которых необходимо достичь, чтобы хотя бы сравняться с половиной уровня Российской Федерации».

Залужный признал, что «Украине нужны технологии, которые на сегодняшний день еще есть в странах НАТО». Однако он считает, что Украина будет присоединяться к блокам и союзам, которые только будут формироваться. «Скорее всего, речь будет идти о европейском военно-политическом блоке безопасности», — заявил бывший главком ВСУ.

Он также выразил сожаление о том, что Украина над вступлением в Объединенные экспедиционные силы (JEF) — военную коалицию, возглавляемую Великобританией. При этом, как отмечает «Европейская правда», в отличие от НАТО, JEF не предусматривает обязательств по взаимной защите своих участников.

Валерий Залужный командовал ВСУ в 2021-2024 годах. Он ушел с этой должности, имея высокий рейтинг общественного доверия, и, по сообщениям СМИ, собирался участвовать в следующих выборах президента Украины. По состоянию на июнь 2026 за Залужного готовы были бы проголосовать 16% украинцев (за действующего президента Владимира Зеленского — 32%).

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Что еще Залужный думает о войне с Россией

«Неверно говорить, что Россия проиграла» Бывший главком ВСУ Валерий Залужный написал очередную колонку для The Telegraph. Краткий пересказ