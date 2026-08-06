Более 600 украинских беспилотников атаковали Россию и Крым за одну ночь. В Тверской области под удар опять попал склад Wildberries

В Тверской области в результате «падения » украинского беспилотника «незначительно поврежден» фасад логистического комплекса Wildberries, сообщил глава региона Виталий Королев. В самой компании атаку пока не комментировали.

В Калининском округе «обломки БПЛА» повредили несколько хозяйственных построек в СНТ. Люди в результате атаки дронов на регион не пострадали. Издание Astra сообщило, что в деревне Палкино под Тверью произошел пожар в частных домах после атаки беспилотников.

4 августа Королев отчитывался, что в поселке Эммаус «обломок беспилотника» повредил стену склада Wildberries. Тогда пострадавших тоже не было. Идет ли речь об одном и том же складе, из сообщений Королева неясно.

Всего в ночь на 5 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 605 украинских беспилотников над регионами России, аннексированным Крымом, Азовским и Черным морями, отчиталось Минобороны РФ.

В Ярославской области, по данным мониторинговых каналов, после атаки украинских дронов начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Украинские беспилотники практически ежедневно наносят удары по логистическим центрам компании Wildberries. Всего с середины июля Украина нанесла удары по более чем 20 складам компании.