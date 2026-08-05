Wildberries потеряла как минимум 100 миллиардов рублей от атак украинских дронов. Компания станет убыточной на годы, ей придется «переизобретать себя заново», пишет The Bell
Прямые потери Wildberries от украинских ударов по складам могут превышать 100 миллиардов рублей, подсчитал источник The Bell на рынке. В худшем случае компания потеряла до 200 миллиардов рублей. Такие большие убытки объясняются в том числе и тем, что до 10% товаров, представленных на сайте компании, принадлежали самой Wildberries.
Зачем Украина бьет по Wildberries
Wildberries — крупнейший в России маркетплейс. Украинские беспилотники наносят удары по логистическим центрам компании с 18 июля. Президент Украины Владимир Зеленский, не называя компании, говорил, что склады, попавшие под удары, «задействованы агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования». О том, какие товары заказывают для фронта на маркетплейсах, читайте в исследовании «Медузы».
При этом советник офиса лидера Украины объяснял, что главная задача этих ударов — принести ущерб российской экономике и спровоцировать ее кризис. По его словам, финансовый коллапс компании с оборотом более шести триллионов рублей должен нанести ущерб не только сотням тысяч продавцов, но и ведущим российским банкам, которым маркетплейс должен деньги.
The Bell прогнозирует, что компания станет убыточной на годы: оборот маркетплейса падает, а продавцы уходят на другие площадки. По словам источника издания, маркетплейсу придется «переизобретать себя заново» и залезть в новые долги, которые на конец 2025 года и так превышали 1,3 триллиона рублей.
Снижение оборота как минимум на четверть не просто приведет к уменьшению показателей Wildberries, а грозит нарушить всю его бизнес-модель, утверждает еще один собеседник The Bell на рынке.
Движение средств в маркетплейсе устроено так: Wildberries получает деньги от покупателя сразу после покупки, но перечисляет их продавцу значительно позже. Все это время деньги остаются на счетах компании и формируют оборотный капитал. Эта схема работает, пока оборот растет. Если оборот падает, расходы уже не покрываются притоком новых денег. В итоге компания начинает копить убытки, и выплаты продавцам будут еще больше задерживаться. В таком случае проблемы с оборотом начнутся уже у них. На начало августа ущерб продавцов Wildberries только от ударов Украины по складам оценили в 215–280 миллиардов рублей. С тех пор произошли новые атаки.
Оба источника The Bell утверждают, что российские власти не допустят краха и банкротства компании. При этом план спасения Wildberries непонятен. Политически для государства важнее всего оказать поддержку продавцам, отмечает The Bell. Как сообщал Reuters, на совещаниях в правительстве обсуждались и льготные кредиты самой компании, которые мог бы предоставить ВТБ. По данным Bloomberg, власти обсуждают пакет поддержки продавцов, куда среди прочего могут включить кредитные или налоговые каникулы и льготы.
Источники The Bell полагают, что льготные кредиты может получить и Wildberries. «Но откуда на это взять деньги? Включать печатный станок?» — сказал один из них. Дефицит российского бюджета за первую половину 2026 года составил 5,7 триллиона рублей. Это в полтора раза больше годового плана.