Wildberries потеряла как минимум 100 миллиардов рублей от атак украинских дронов. Компания станет убыточной на годы, ей придется «переизобретать себя заново», пишет The Bell

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Прямые потери Wildberries от украинских ударов по складам могут превышать 100 миллиардов рублей, подсчитал источник The Bell на рынке. В худшем случае компания потеряла до 200 миллиардов рублей. Такие большие убытки объясняются в том числе и тем, что до 10% товаров, представленных на сайте компании, принадлежали самой Wildberries.

Зачем Украина бьет по Wildberries Wildberries — крупнейший в России маркетплейс. Украинские беспилотники наносят удары по логистическим центрам компании с 18 июля. Президент Украины Владимир Зеленский, не называя компании, говорил, что склады, попавшие под удары, «задействованы агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования». О том, какие товары заказывают для фронта на маркетплейсах, читайте в исследовании «Медузы». При этом советник офиса лидера Украины объяснял, что главная задача этих ударов — принести ущерб российской экономике и спровоцировать ее кризис. По его словам, финансовый коллапс компании с оборотом более шести триллионов рублей должен нанести ущерб не только сотням тысяч продавцов, но и ведущим российским банкам, которым маркетплейс должен деньги.

The Bell прогнозирует, что компания станет убыточной на годы: оборот маркетплейса падает, а продавцы уходят на другие площадки. По словам источника издания, маркетплейсу придется «переизобретать себя заново» и залезть в новые долги, которые на конец 2025 года и так превышали 1,3 триллиона рублей.

Разорят ли удары Украины Wildberries

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Разорят ли удары Украины Wildberries

Могут ли удары по Wildberries разорить компанию? И способны ли они привести к банковскому кризису в России? Анализ проекта Riddle Russia

Снижение оборота как минимум на четверть не просто приведет к уменьшению показателей Wildberries, а грозит нарушить всю его бизнес-модель, утверждает еще один собеседник The Bell на рынке.

Движение средств в маркетплейсе устроено так: Wildberries получает деньги от покупателя сразу после покупки, но перечисляет их продавцу значительно позже. Все это время деньги остаются на счетах компании и формируют оборотный капитал. Эта схема работает, пока оборот растет. Если оборот падает, расходы уже не покрываются притоком новых денег. В итоге компания начинает копить убытки, и выплаты продавцам будут еще больше задерживаться. В таком случае проблемы с оборотом начнутся уже у них. На начало августа ущерб продавцов Wildberries только от ударов Украины по складам оценили в 215–280 миллиардов рублей. С тех пор произошли новые атаки.

Оба источника The Bell утверждают, что российские власти не допустят краха и банкротства компании. При этом план спасения Wildberries непонятен. Политически для государства важнее всего оказать поддержку продавцам, отмечает The Bell. Как сообщал Reuters, на совещаниях в правительстве обсуждались и льготные кредиты самой компании, которые мог бы предоставить ВТБ. По данным Bloomberg, власти обсуждают пакет поддержки продавцов, куда среди прочего могут включить кредитные или налоговые каникулы и льготы.

Источники The Bell полагают, что льготные кредиты может получить и Wildberries. «Но откуда на это взять деньги? Включать печатный станок?» — сказал один из них. Дефицит российского бюджета за первую половину 2026 года составил 5,7 триллиона рублей. Это в полтора раза больше годового плана.

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