Reuters: власти России думают поддержать Wildberries и его продавцов через банк ВТБ

Российские власти изучают варианты поддержки маркетплейса Wildberries и связанных с них предпринимателей после серии украинских атак на склады компании. По данным Reuters, ключевую роль в этом может сыграть ВТБ.

По словам источников агентства, Wildberries оказался в сложной ситуации и, вероятно, будет вынужден обратиться за поддержкой в государственные банки, чтобы сохранить стабильную работу.

Источник, близкий к компании и знакомый с ходом переговоров, рассказал, что основательница Wildberries Татьяна Ким обсуждает с властями меры возможной помощи. Среди них — налоговые льготы, которые могли бы снизить давление на компанию на фоне выплат компенсаций.

Предполагается, что поддержка может быть предоставлена в виде кредитов самому маркетплейсу или его селлерам, а также в форме налоговых послаблений или субсидий.

В Кремле говорили, что ситуация с Wildberries находится на контроле правительства, но никаких решений о поддержке пока не принималось. ВТБ готов рассмотреть кредитную поддержку Wildberries, если такой запрос поступит, говорил зампред банка Дмитрий Пьянов.

Wildberries — крупнейший в России маркетплейс. Украина с середины июля наносит удары по логистическим центрам компании, заявляя, что там хранятся комплектующие для дронов и товары двойного назначения. В результате атак украинских беспилотников повреждены 10 складов Wildberries. Компания, как сообщалось, начала искать свободные склады в Казахстане, чтобы обезопасить часть своих мощностей от ударов дронов.