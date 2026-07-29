Wildberries начал искать свободные склады в Казахстане

Wildberries ищет складские помещения в Казахстане на фоне атак украинских дронов по логистическим центрам маркетплейса в России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на четыре источника на рынке недвижимости.

Таким образом, говорят источники, маркетплейс хочет обезопасить часть своих мощностей от ударов дронов.

По словам одного из собеседников газеты, речь идет о подборе площадей на 100 тысяч квадратных метров. Другой источник заявил, что Wildberries готова забрать все доступные в Казахстане склады.

В пресс-службе объединенной группы Russ / Wildberries (RWB) заявили, что компания в странах присутствия ведет плановую работу по строительству логистических объектов, часть из них сдадут в ближайшее время. Так, в Алматы идет строительство объекта площадью более 100 тысяч квадратных метров, еще один объект площадью 160 тысяч квадратных метров строится в Астане. В компании добавили, что все организационные усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по различным складам.

По словам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, найти объект в Казахстане Wildberries может быть непросто, так как свободных складских помещений там недостаточно.

Источники газеты на рынке недвижимости рассказали, что Wildberries продолжает поиск новых складов в России, но собственники свободных складов в России не готовы сейчас подписывать новые договоры аренды с Wildberries из-за рисков атаки дронов.

С 18 июля Украина наносит удары по логистическим центрам и складам Wildberries. Под атаки дронов уже попали склады в Подмосковье, Тамбовской области, Краснодаре, Ставропольском крае, Ленинградской области и Петербурге, Воронеже, Рязани, а также в аннексированном Крыму.

Склады Wildberries — мишень ВСУ. Сможет ли компания выжить? Meduza