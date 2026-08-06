Губернатор сообщил о «самой массовой атаке» украинских дронов на Ярославскую область. На НПЗ пожар

В Ярославле после атаки украинских беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Ярославнефтеоргсинтез», принадлежащем «Славнефти». Об этом сообщают украинские мониторинговые телеграм-каналы Supernova+ и Exilenova+, а также издание Astra. Они ссылаются на фото и видео очевидцев, на которых видны несколько столбов дыма.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ночь на 6 августа сообщил, что регион атаковали украинские дроны. На фоне удара движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы приостановили. Из-за этого изменили маршруты нескольких автобусов.

Утром Евраев заявил, что в Ярославской области отразили «самую массовую атаку вражеских беспилотников»: силы радиоэлектронной борьбы и ПВО уничтожили 88 дронов.

В результате атаки сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных домах выбиты стекла, повреждены автомобили. Где именно, Евраев не уточнил. По его словам, погибших и пострадавших нет. Сильные пожары, дым от которых виден над Ярославлем, губернатор не объяснил.

«Ярославнефтеоргсинтез» («Славнефть-ЯНОС») — пятый по мощности нефтеперерабатывающий завод в России. С начала 2026 года Украина не менее шести раз атаковала это предприятие.

Украинские беспилотники регулярно наносят удары по российским НПЗ. Из-за атак предприятия частично или полностью останавливают работу, что, среди прочего, приводит к дефициту топлива и росту цен на него.