На Бориса Надеждина, уехавшего из России, составили протокол из-за интервью «Медузе»

На политика Бориса Надеждина составили административный протокол об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

Поводом для дела стало интервью политика «Медузе», которая объявлена в России «нежелательной» организацией. Интервью Надеждина вышло на ютьюб-канале издания 14 июля.

Административная статья об участии в деятельности «нежелательной» организации предусматривает штраф до 15 тысяч рублей.

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Борис Надеждин в середине июня 2026 года подал документы для участия в выборах в Госдуму как самовыдвиженец, после чего начал собирать подписи в свою поддержку. Минюст РФ 10 июля объявил политика «иноагентом». Через три дня его задержали. На Надеждина составили протокол по статье о демонстрации «экстремистской символики» из-за фотографии Алексея Навального. Вскоре ему назначили штраф в 1000 рублей. Кроме того, политику запретили выезд из России за границу. Из-за статуса «иноагента» и штрафа он уже не мог участвовать в выборах.

Надеждин объявил 3 августа, что уехал из России, опубликовав видео из Парижа.

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