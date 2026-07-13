Политика Бориса Надеждина отпустили из ОВД Долгопрудного под обязательство явиться в суд на заседание по его административному протоколу, сообщает издание Sotavision.

Надеждина задержали днем 13 июля. Ему вменяют в вину демонстрацию экстремистской символики (статья 20.3 КоАП). Поводом для протокола стала ссылка на видео с фотографией Алексея Навального в соцсетях Надеждина.

Суд рассмотрит протокол в пятницу, 17 июля.

В 2024 году Борис Надеждин выдвинул свою кандидатуру на выборах президента России. Он был единственный кандидатом с антивоенной позицией. ЦИК не допустил его до выборов, сославшись на высокий процент брака подписей.

Надеждин рассчитывал принять участие в выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2026 года. В середине июня он подал документы в ЦИК как самовыдвиженец и начал собирать подписи в свою поддержку.

10 июля Надеждина объявили «иноагентом». Этот статус запрещает избираться на выборах в РФ. Статья 20.3 КоАП, которую вменили политику, тоже запрещает участвовать в выборах в течение года.