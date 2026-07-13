Задержан Борис Надеждин. Три дня назад политика объявили «иноагентом»

Полиция задержала политика Бориса Надеждина.

«Пришла полиция. Везут в отдел Долгопрудного», — написал он в своем телеграм-канале днем 13 июля.

Обновлено. Борису Надеждину вменяют демонстрацию экстремистской символики, пишет издание msk1 со ссылкой на адвоката Дмитрия Трунина.

10 июля Минюст РФ включил Надеждина в реестр «иностранных агентов». В ведомстве заявили, что политик участвовал в распространении материалов других «иноагентов» и «нежелательных» организаций, распространял «недостоверную информацию» о решениях российских властей, а также «призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах».

Надеждин заявлял, что попадание в реестр «иноагентов» никак не повлияет на его работу. «Буду жить и бороться дальше. Вряд ли это что-то изменит в моей политической биографии. Буду продолжать выдвигаться в Госдуму и собирать подписи», — говорил он.

В 2024 году Борис Надеждин выдвигал свою кандидатуру на выборах президента РФ. Он был единственным кандидатом с антивоенной позицией. В поддержку выдвижения Надеждина была развернута широкая кампания, у мест сбора подписей были очереди. ЦИК не допустил его до выборов, сославшись на высокий процент брака подписей.

В середине июня 2026 года Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах в Госдуму как самовыдвиженец, после чего начал собирать подписи в свою поддержку.

C мая 2024 года в России «иноагентам» запрещено участвовать в выборах.