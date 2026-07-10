Минюст РФ обновил реестр «иностранных агентов», включив в него политика Бориса Надеждина.

По версии ведомства, Надеждин участвовал в создании и распространении материалов других «иноагентов» и «нежелательных» организаций, а также распространял «недостоверную информацию» о решениях российских властей и избирательной системе в стране. Он, как считает Минюст, «призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах».

Кроме того, в реестр «иноагентов» внесли проект Надеждина «Штаб кандидатов», а также журналистку Екатерину Воропай и главу компании Arctic People, эксперта по заполярному туризму Тимофея Рогожина.

В комментарии «Осторожно, новости» Надеждин заявил, что включение в «реестр» не повлияет на его работу. Он намерен продолжить участвовать в политической деятельности и не планирует уезжать из России.

«Чего тут комментировать? Буду жить и бороться дальше. Вряд ли это что-то изменит в моей политической биографии. Буду продолжать выдвигаться в Госдуму и собирать подписи», — сказал он.

В 2024 году Надеждин выдвигал свою кандидатуру на выборах президента РФ. Он был единственным кандидатом с антивоенной позицией. В поддержку выдвижения Надеждина была развернута широкая кампания, у мест сбора подписей были очереди. ЦИК не допустил его до выборов, сославшись на высокий процент брака подписей.

В середине июня 2026 года Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах в Госдуму как самовыдвиженец, после чего начал собирать подписи в свою поддержку.

C мая 2024 года в России «иноагентам» запрещено участвовать в выборах.