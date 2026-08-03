Борис Надеждин заявил, что уехал во Францию

Политик Борис Надеждин уехал из России во Францию. Он опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором он стоит на фоне Эйфелевой башни в Париже.

«Есть хорошие новости: я жив и на свободе. Увы, пока не в России. Сейчас надо осмотреться, понять, как жить дальше. Позже напишу о своих планах», — говорит Надеждин.

Борис Надеждин планировал принять участие в президентских выборах 2024 года и начал сбор подписей в поддержку своей кандидатуры. Он был единственным антивоенным кандидатом, и во многих регионах России к его штабам выстраивались очереди из людей, которые хотели оставить подпись. Однако в итоге ЦИК не допустил Надеждина — ему отказали в регистрации, сославшись на недопустимо высокий процент брака в собранных подписях.

В 2026 году Надеждин планировал принять участие в парламентских выборах. Однако 10 июля Минюст России объявил Надеждина «иноагентом». Через три дня на него составили протокол о демонстрации «экстремистской символики» — из-за ссылки на видео с фотографией Алексея Навального. Суд оштрафовал его на тысячу рублей. И статус «иноагента», и протокол по «экстремистской» статье закрыли Надеждину путь на выборы.

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