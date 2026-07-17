Борис Надеждин в здании Долгопрудненского суда. Московская область, 17 июля 2026 года Павел Бедняков / AP / Scanpix / LETA

Это краткий пересказ выступления политика Бориса Надеждина в суде. Он произнес речь перед тем, как Долгопрудненский суд в Московской области оштрафовал его на тысячу рублей по протоколу о демонстрации «экстремистской символики». Поводом для дела стала публикация ссылки на видео с фотографией убитого Алексея Навального. Штраф стал частью кампании по давлению на Надеждина, который собирался участвовать в выборах в Госдуму. После того как он заявил о своих планах, его объявили «иностранным агентом». И этот статус, и полученный штраф запрещают политику избираться. Смысл и контекст полностью сохранены, но некоторые фрагменты его речи могли быть отредактированы или поменяны местами.

Реальная цель этого суда — заткнуть мне рот и не дать выдвигаться в Госдуму. Если меня признают виновным, я лишусь права избираться — а по опросам я побеждаю на выборах.

Это феерическая история. Я не могу понять, почему лицо Алексея Навального — это символика экстремистской организации. Если это так, то людей, которые на него похожи, нужно задерживать. Бред.

Это дело выбивается из ряда других. До сих пор людей наказывали за фото Навального в их соцсетях. А в моем телеграм-канале нет и никогда не было никакого изображения Навального. Оно в ютьюб-канале другого человека.

Если вы признаете меня виновным, есть два варианта: арест и штраф. Но ни то, ни другое ко мне применить нельзя. Я больной человек: у меня диабет и инвалидность второй группы, я перенес два инфаркта. Когда я сюда пришел, у меня было давление 200 на 120. Я просто помру там, понимаете? Сдохну, если буду в душной камере сидеть. И штраф не смогу заплатить — у меня все счета арестованы из-за банкротства.

Ваша честь, выбор за вами. Можно войти в историю, как один из авторов удивительного процесса. А можно судить по совести, по праву, по здравому смыслу. Прошу признать меня невиновным и отпустить.

«Мне нельзя в тюрьму, я сдохну там» I Разговор с Борисом Надеждиным Meduza

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