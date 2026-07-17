Бориса Надеждина оштрафовали на 1000 рублей из-за фото Навального. Политику стало плохо в суде, ему вызвали скорую

Обновление. Суд оштрафовал Бориса Надеждина на одну тысячу рублей.

Политику Борису Надеждину вызвали скорую помощь в здание Долгопрудненского суда после того, как у него поднялось артериальное давление. Адвокаты попросили вызвать врачей, сообщает «Медиазона». Медработников не пускали в зал заседаний 25 минут.

Подмосковный суд сегодня должен рассмотреть протокол в отношении Надеждина о демонстрации «экстремистской символики». Поводом для дела стала ссылка в соцсетях политика на видео с фотографией Алексея Навального.

На заседании Надеждин заявил, что не понимает, почему лицо конкретного человека считается символикой экстремистской организации. «Тогда людей, которые на него похожи, нужно задерживать и признавать виновными в пропаганде экстремизма. Это бред», — сказал политик.

Надеждин также попросил суд учесть, что у него четверо детей, из них двое на иждивении, а также состояние его здоровья: у политика диабет, он имеет инвалидность II группы и перенес два инфаркта.

«Я просто помру тут, понимаете, сдохну, если буду в душной камере сидеть. И штраф я не смогу заплатить, к сожалению: у меня все счета арестованы», — добавил он.

Борис Надеждин собирается участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Он выдвинулся кандидатом в июне. Вскоре после этого политика внесли в реестр «иностранных агентов». В июле его задержали и вменили статью о демонстрации «экстремистской символики».

Статус «иноагента» запрещает участвовать в выборах в России. Статья 20.3 КоАП, которую вменяют Надеждину, запретит ему избираться в течение года. Как выяснила «Медуза», за давлением на Надеждина стоят силовики, которые хотят помешать ему участвовать в думских выборах.

Сам Надеждин говорил, что опасается ареста. Он допускал, что может уехать из России. 16 июля стало известно, что политику запретили выезд из страны.

«Мне нельзя в тюрьму, я сдохну там» I Разговор с Борисом Надеждиным Meduza

Давление на Бориса Надеждина

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