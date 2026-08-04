FT: Россия наращивает «теневой флот» танкеров для перевозки сжиженного природного газа в преддверии запрета поставок

Россия наращивает «теневой флот» газовозов, пополняя его подержанными судами и первыми танкерами отечественной постройки, пишет Financial Times, ссылаясь на данные морской аналитической компании Windward.

По подсчетам аналитиков, за последние полгода «теневой флот» для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) вырос до 25 судов. В их числе не менее восьми подержанных танкера и два новых, построенных на судоверфи «Звезда».

В основном танкеры принадлежат связанным с Россией подставным компаниям, зарегистрированным в таких юрисдикциях, как Дубай, Гонконг и Сингапур.

Лидирующее положение на российском рынке СПГ занимает компания «Новатэк». На долю ее сибирского завода «Ямал СПГ» и попавшего под санкции проекта «Арктик СПГ 2» приходится более 65% общероссийского объема производства. Еще 30% обеспечивает проект «Сахалин-2», расположенный на Дальнем Востоке и принадлежащий «Газпрому».

Основным покупателем СПГ с проекта «Арктик СПГ 2» Financial Times называет Китай. По оценкам FT и аналитической компании Kpler, отгрузку с проекта осуществляют 11 судов со средним возрастом 10 лет. Затем на плавучих терминалах эти партии перегружаются на обычные танкеры, которые и доставляют их в Китай.

Расширение флота газовозов позволит Москве продолжать поставки СПГ после того, как в ЕС вступит в силу запрет на поставки с 1 января 2027 года — по аналогии с «теневым флотом» для перевозки нефти, который насчитывает уже более тысячи судов. При этом «теневой флот» газовозов Москва формирует не так активно, поскольку эти суда технически гораздо сложнее, отмечает издание.

В апреле 2024 года «Новатэк» приостанавливал производство сжиженного природного газа на проекте «Арктик СПГ 2» — по данным Reuters, из-за санкций и нехватки танкеров. На тот момент у компании были три специализированных танкера с верфи из запланированных еще в 2020 году 15.

Предполагалось, что запрет на транспортировку российского СПГ в третьи страны войдет в 21-й пакет санкций ЕС против России. Однако против выступила Греция в интересах своей судоходной компании Dynagas и в итоге это предложение в последний пакет санкций не включили.

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