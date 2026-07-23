FT: ЕС разрешит греческой компании перевозить российский газ ради одобрения нового пакета санкций

Греческой судоходной компании Dynagas разрешат продолжить перевозку российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на санкции Евросоюза. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.

Такое решение, которое еще должны одобрить послы стран ЕС, позволит европейским компаниям продолжить транспортировку российского СПГ в третьи страны в течение 12 месяцев (этот срок может быть продлен).

Евросоюз анонсировал 21-й пакет санкций против России еще в июне, он должен включать запрет на транспортировку российского СПГ в третьи странам. Однако странам ЕС пока не удалось его окончательно согласовать.

15 июля стало известно, что против запрета на перевозку СПГ выступила Греция, тем самым заблокировав одобрение санкционного пакета. Таким образом Греция пытается защитить судоходную компанию Dynagas, которая принадлежит греческому миллиардеру Георгию Прокопиу. По информации FT, представитель Афин напрямую заявил своим коллегам в ЕС, что запрет на транзит российского СПГ фактически «погубит» компанию.

У Dynagas 27 газовозов, в том числе построенные с учетом требований безопасности для работы в ледяных арктических водах вблизи завода «Ямал СПГ». С начала 2025 года компания перевезла более 10 миллионов тонн российского СПГ на 11 судах, совершив за это время 144 рейса.

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