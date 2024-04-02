Reuters: «Новатэк» приостановил производство сжиженного газа на проекте «Арктик СПГ 2» из-за санкций и нехватки танкеров

Компания «Новатэк» приостановила производство сжиженного природного газа (СПГ) на своем проекте «Арктик СПГ 2» из-за санкций и нехватки танкеров, пишет Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

В ноябре 2023 года США ввели санкции в отношении проекта «Арктик СПГ 2». В конце декабря «Новатэк», крупнейший российский производитель СПГ, которому принадлежит 60% проекта, уведомил покупателей о форс-мажоре в отношении будущих поставок сжиженного газа. Вместе с этим иностранные заморозили участие в проекте.

По словам одного из собеседников Reuters, первая линия проекта, предварительное производство СПГ на которой началось в декабре, будет остановлена по крайней мере до конца июня. Однако строительные работы на проекте еще продолжаются, добавил он.

Источники Reuters называют основной проблемой нехватку специализированных танкеров, которые могут транспортировать СПГ. В сентябре 2020 года «Новатэк» сообщал, что на российской верфи «Звезда» будут построены 15 танкеров ледового класса Arc7, способных пробивать лед толщиной 2 метра. Сейчас у компании только три танкера с верфи. В декабре 2023 года «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что остальные компания не получит до конца следующего года из-за сложностей с поставками оборудования.

В «Новатэке» на запрос о комментарии Reuters не ответили.

В общей сложности на проекте «Арктик СПГ 2» планировалось построить три технологические линии по сжижению газа мощностью 6,6 миллионов тонн каждая. По данным «Ведомостей», в феврале 2024 года добыча газа на проекте резко снизилась после того, как иностранные акционеры заморозили участие.