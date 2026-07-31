Обвинение попросило условный срок для блогера Лерчек

Прокуратура запросила для блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) наказание в виде шести лет лишения свободы условно, сообщают ТАСС и «Коммерсант».

Кроме того, обвинение просит назначить Лерчек штраф в 1,2 миллиарда рублей, а также запретить ей администрировать сайты.

Гагаринский районный суд Москвы рассматривает дело Лерчек в закрытом режиме.

Валерию Чекалину обвиняют в незаконном выводе средств за границу. По этому делу она была под домашним арестом. В феврале 2026 года Лерчек родила четвертого ребенка, а в марте ее партнер Луис Сквиччиарини сообщил, что у нее диагностирован рак желудка. После этого суд приостановил рассмотрение ее дела — до возобновления возможности участия Лерчек в процессе — и отпустил ее из-под домашнего ареста. В начале июля обвинение попросило Гагаринский районный суд Москвы возобновить судебный процесс.

Бывший муж Валерии Чекалиной Артем в апреле 2026 года был приговорен к семи годам колонии общего режима по делу о выводе денег из России. По версии следствия, Чекалин вывел из России в ОАЭ более 250 миллионов рублей, которые были получены от продажи марафонов блогера Лерчек.

как жила лерчек во время рассмотрения уголовных дел против нее и бывшего мужа

Лерчек (Валерия Чекалина, 10М в инстаграме) справилась с двумя уголовными делами, но потом на нее завели третье Тем временем в ее жизни — четвертый ребенок, развод и онкологическое заболевание

как жила лерчек во время рассмотрения уголовных дел против нее и бывшего мужа

Лерчек (Валерия Чекалина, 10М в инстаграме) справилась с двумя уголовными делами, но потом на нее завели третье Тем временем в ее жизни — четвертый ребенок, развод и онкологическое заболевание