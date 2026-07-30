«Коммерсант»: из Генпрокуратуры уволили «главного специалиста» по конфискации активов. Он готовил иски об изъятиях Домодедово и «Макфы»

Из Генпрокуратуры уволили начальника главного гражданско-судебного управления Сергея Бочкарева, пишет «Коммерсант» со ссылкой на несколько источников. Газета называет его «главным специалистом» по изъятию активов бизнеса в доход государства.

Бочкарев, в частности, руководил исковой работой по изъятию аэропорта Домодедово, компании «Макфа» и холдинга «Южуралзолото» (ЮГК). Иски подписывались заместителями генпрокурора, но в судах от их имени, как правило, выступал Бочкарев или его подчиненные.

При этом, как отмечает «Коммерсант», в исках стоимость активов оказывалась достаточно высокой, но когда уже после изъятия их выставляли на торги, продать их получалось далеко не сразу — и за небольшие суммы. Новые владельцы Домодедово к тому же получили вместе с аэропортом его большие долги.

Кроме того, Бочкарев представлял обвинение в суде о конфискации миллиардов у полковника МВД Дмитрия Захарченко по делу о взятках.

СМИ сообщали, что Бочкарев может стать судьей Верховного суда или возглавить одно из его управлений, но, по данным «Коммерсанта», в судебную систему его не взяли. Теперь он может заняться научной и преподавательской деятельностью — в частности, его прочат в проректоры одного из крупных университетов, пишет газета, не уточняя, о каком вузе идет речь.

Причина увольнения Бочкарева неизвестна. По данным источников «Коммерсанта», недовольство его работой выражал генпрокурор Александр Гуцан, однако с чем было связано это недовольство — не уточняется.

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Владельцы «Домодедово» всю путинскую эпоху отбивались от попыток отобрать аэропорт — но от военной национализации им спастись не удалось Вспоминаем историю актива — от хаба для челноков 1990-х до нового элемента бизнес-империи друзей президента

как изымали домодедово

Владельцы «Домодедово» всю путинскую эпоху отбивались от попыток отобрать аэропорт — но от военной национализации им спастись не удалось Вспоминаем историю актива — от хаба для челноков 1990-х до нового элемента бизнес-империи друзей президента