Полковнику Захарченко дали 16 лет колонии по второму делу о взятках. По версии следствия, он получал деньги на имя Захар Хитрый

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Суд в Москве приговорил бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей по делу о взятках на общую сумму более 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК.

По версии следствия, в 2007-2016 годах Захарченко получал взятки от , которые организовали схему незаконного вывода денег через Инкредбанк, на данный момент прекративший работу.

Следствие утверждало, что Захарченко получал деньги на виртуальный счет в Инкредбанке, открытый на имя . В дальнейшем к нему якобы добавились аккаунты на имена «Партнер» и «Вишенка».

Обвиняемый не признал вину. «На виртуальных счетах можно как на заборе писать, — полагает он. — Я не знал о существовании этих счетов и, естественно, не имел к ним доступа. Захар Хитрый, Вишенка… Мне оскорбительны такие названия», — заявил Захарченко на заседании в марте 2021 года.

Наказание бывшему полковнику назначено по совокупности с предыдущим приговором, вынесенным ему 2019 году.

Дмитрий Захарченко занимал должность замглавы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. Он был задержан в 2016 году по делу о взятках. В 2019 году его приговорили к 12 с половиной годам лишения свободы.

Захарченко признали виновным в том, что он рассказал руководству Нота-банка о планируемых обысках и заставил владельца сети ресторанов La Maree оформить ему скидочную карту. При этом Захарченко оправдали по ключевому обвинению — о получении 800 тысяч долларов от владельца La Maree.

Во время следствия у самого бывшего полковника и членов его семьи конфисковали имущество более чем на девять миллиардов рублей.

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