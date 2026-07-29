Митрополита Илариона, задержанного из-за наркотиков в Чехии, передумали отправлять в Южную Америку. Он останется служить в России

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл временно приостановил действие своего указа о переводе митрополита Илариона (Алфеева) в Бразилию. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Илариону предоставлена возможность остаться в России для заботы о матери. Местом служения для него определен Кресто-Воздвиженский Иерусалимский женский монастырь в Подмосковье.

Исследователь религии и автор телеграм-канала «Православие и зомби» Ксения Лученко назвала настоятельницу этого монастыря игумению Екатерину (Чайникову) «опытным церковным менеджером» и человеком, приближенным к патриарху. Лученко также отметила, что после начала войны России с Украиной монастырь активно участвовал в сборах денег и снаряжения для фронта.

Митрополит Иларион в 2010-х руководил отделом внешних церковных связей Московского патриархата и был членом синода — высшего органа управления РПЦ. В те годы его считали одним из ближайших сподвижников патриарха Кирилла и даже называли его возможным преемником.

В 2022-м Илариона отправили из Москвы в Будапешт — он стал митрополитом Будапештским и Венгерским. Спустя два года бывший келейник Григорий Сузуки обвинил Илариона в домогательствах, после чего митрополита понизили. Он стал священником в православном храме в Карловых Варах.

В мае 2026 года чешская полиция нашла в автомобиле Илариона наркотики. Митрополита задержали, но вскоре отпустили без предъявления обвинений. Сам он отверг свою причастность к перевозке наркотиков. После этого случая Иларион вернулся в Россию. В июне патриарх Кирилл назначил новым местом его служения Бразилию.

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