Патриарх Кирилл отправил в Бразилию митрополита Илариона. Его подозревали в перевозке наркотиков в Чехии

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл отправил митрополита Илариона, которого в Чехии заподозрили в перевозке наркотиков, на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию.

Иларион будет служить в Бразилии в храме святых апостолов Петра и Павла в городе Санта-Роза, а также в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Мисойнс.

Ранее Иларион служил в православном храме в Карловых Варах. В конце мая он вернулся в Россию после того, как его задержали по подозрению в причастности к перевозке наркотиков.

24 мая автомобиль, в котором ехал Иларион, остановили сотрудники чешских правоохранительных органов. Они нашли в багажнике «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Митрополита задержали, но через два дня он вышел на свободу без предъявления обвинений.

Иларион (Григорий Алфеев) — бывший глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата и бывший член синода (высшего органа управления РПЦ). В 2022 году он стал митрополитом Будапештским и Венгерским. Через два года его бывший келейник Георгий Сузуки обвинил его в домогательствах, после чего Илариона отправили служить обычным священником в Карловых Варах.

Посмотрите выпуск подкаста «Что случилось» о митрополите Иларионе

Митрополит Иларион. Виллы, обвинения в домогательствах и близость к патриарху Meduza