Митрополит Иларион, которого в Чехии заподозрили в перевозке наркотиков, вернулся в Россию

Митрополит РПЦ Иларион вернулся в Россию после того, как в Чехии его задержали по подозрению в перевозке наркотиков, но через два дня отпустили без предъявления обвинений. Иларион, сообщило РИА Новости, прилетел в Москву в ночь на 30 мая рейсом «Турецких авиалиний» из Стамбула.

Иларион (Григорий Алфеев) — бывший глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата. 24 мая автомобиль, в котором ехал Иларион, остановили сотрудники чешских правоохранительных органов. Они обнаружили в багажнике «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Митрополита задержали, но 26 мая он вышел на свободу без предъявления обвинений.

Иларион подозрения в причастности к перевозке наркотиков категорически отверг. Он также заявил, что в последние месяцы получал анонимные угрозы с требованием покинуть место своего служения в Чехии.

Российский МИД назвал задержание Илариона «срежиссированной провокацией» и в знак протеста вызвал временного поверенного в делах Чехии.

Иларион в 2009-2022 годах руководил отделом внешних церковных связей Московского патриархата и был членом синода — высшего органа управления РПЦ.

В 2022 году Иларион стал митрополитом Будапештским и Венгерским. Спустя два года его бывший келейник Георгий Сузуки обвинил его в домогательствах. Затем Илариона понизили до священника в православном храме в Карловых Варах.

