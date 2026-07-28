Российские чиновники обсуждают возможность установить на сухогрузы, перевозящие зерно через Азовское море, пулеметы и мобильные ракетные установки для защиты от атак украинских беспилотников, рассказали источники Bloomberg.

Военные и профильные ведомства ведут переговоры с зернотрейдерами и судовладельцами о мерах защиты грузов. Москва рекомендует временно оборудовать сухогрузы различными средствами защиты — от брони и мешков с песком до сетей, защищающих от беспилотников, и специально подготовленных позиций для пулеметов.

Согласно документам, оказавшихся в распоряжении агентства, рассматривается план, в рамках которого суда на первом участке маршрута будут сопровождать военные, вооруженные автоматами Калашникова.

Так, военные будут подниматься на сухогрузы в портах Азовского моря и устанавливать вооружение на специально подготовленные площадки. После прохода Керченского пролива они будут покидать суда вместе с оружием.

Ранее вооруженную охрану замечали на танкерах так называемого теневого флота — судах, с помощью которых перевозят российскую нефть в обход западных санкций. Украина их тоже атаковала.

Обсуждается также план движения сухогрузов между Азовским и Черным морями под конвоем из военных катеров. При этом расходы на укрепление судов и военный эскорт предлагается возложить на трейдеров и судовладельцев. Часть перевозчиков и участников рынка сомневается в эффективности этих мер, в том числе из-за того, что они будут чрезвычайно дорогостоящими.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в соответствии с международным морским правом торговые суда не могут быть оснащены оружием. По его словам, российский военный флот может принимать меры по защите таких судов. Песков также сослался на заявление Владимира Путина, призвавшего бороться с попытками «воздействия» на коммерческий флот как с пиратством.

Через Азовское море проходит до четверти российского экспорта зерна. В последние две недели, на фоне ударов Украины по портам и судам, торговля практически остановилась. Если ситуация не изменится, то, по оценкам экспертов, Россия может ежемесячно терять 0,5-1,5 миллиона тонн экспорта зерна.

Аналогичные удары украинские военные наносят по российским портам в Черном море. Они продолжают работать, но поток грузов через них также сократился.

В ответ на украинские атаки Россия наносит удары по черноморским портам Украины. На фоне этих взаимных ударов цены на пшеницу выросли до двухлетнего максимума.

Пример таких взаимных ударов

Война 1601-й день. Россия обстреляла порт в Одесской области: погибли пятеро моряков с торгового судна. Украина десятками атакует танкеры теневого флота РФ

Пример таких взаимных ударов

Война 1601-й день. Россия обстреляла порт в Одесской области: погибли пятеро моряков с торгового судна. Украина десятками атакует танкеры теневого флота РФ