Украинские военные заявили, что нанесли удары по 20 российским судам в Черном море

Украинские беспилотники в ночь на 15 июля нанесли удары по 20 российским судам в Черном море, утверждает командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной «Мадяр»).

По его словам, дроны атаковали 17 нефтяных танкеров, два танкера-газовоза и один буксир.

В Азовском море с начала июля украинские военные нанесли удары по 116 российским судам. Бровди утверждает, что все они входят в так называемый теневой флот РФ. Военный назвал этот результат «первым раундом морского боя».

Представители властей России об украинских атаках на суда ничего не сообщали. В Минобороны РФ заявления командующего ВСУ не комментировали.

Украинские военные в последнее время все чаще наносят удары по российским судам. В том числе речь идет о танкерах и судах с пшеницей в Азовском море. В Генштабе ВСУ считают российские танкеры и паромы законной военной целью. По версии украинской стороны, суда используют для транспортировки нефти в обход санкций, а паромы «обеспечивают перевозку грузов в интересах ВС РФ».

Удары по судам — часть усилий ВСУ по изоляции аннексированного РФ Крыма. Украинские дроны также атакуют бензовозы и энергетическую инфраструктуру на полуострове. На фоне этих атак в Крыму почти нет топлива, возникли проблемы с электроснабжением и сорван туристический сезон.