«Мы поможем вам сохранить мир». Новый премьер Великобритании подтвердил, что Лондон готов отправить войска в Украину после завершения войны

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что Лондон вместе с союзниками готов отправить военный контингент в Украину после начала перемирия. Его слова приводит The Independent.

«Мы на 100% с Украиной. Лично я на 100% с вами, мистер президент. И я в полной мере выполню все обязательства, которые наша страна взяла на себя перед Украиной», — сказал Бернэм.

Премьер также подтвердил, что Великобритания передаст Украине лицензию на систему радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которая предназначена для защиты беспилотников от обнаружения.

По словам Бернэма, Лондон поддерживает Украину «в достижении полного прекращения огня».

«Мы поможем вам сохранить мир. Мы продолжим возглавлять коалицию желающих вместе с нашими союзниками, и когда перемирие наконец вступит в силу, мы будем готовы развернуть многонациональные силы для укрепления безопасности Украины в долгосрочной перспективе», — заключил Бернэм.

Встреча Зеленского и Бернэма проходила 27 июля на авианосце HMS Queen Elizabeth на морской базе в городе Портсмут. Президент Украины стал первым иностранным лидером, которого принял новый британский премьер после вступления в должность.

Власти Великобритании впервые заявили о готовности отправить свои войска в Украину, чтобы обеспечить гарантии безопасности возможного соглашения о прекращении огня, в начале 2025 года. Об этом сказал тогдашний премьер Кир Стармер. В январе 2026 года Зеленский, Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию об отправке войск в Украину после завершения войны. В документе говорилось о «многонациональных силах», которые должны будут обеспечивать гарантии безопасности, но их численность не называлась.

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