В Литве хотят обязать российских артистов, выступающих в стране, подписывать антивоенную декларацию. Если они откажутся — их не впустят
МИД Литвы предлагает ужесточить закон о национальных санкциях и обязать приезжающих в страну с публичными выступлениями российских и белорусских деятелей культуры подписывать антивоенную декларацию.
В комментарии ведомства агентству BNS говорится, что недавние дискуссии «показали необходимость более четкого регулирования» участия россиян и белорусов, поддерживающих агрессию, в публичных мероприятиях в сферах образования, науки и обучения, культуры, спорта, искусства и развлечений. МИД хочет дать учреждениям «четкую правовую базу».
Согласно поправкам к закону, в Литву не будут впускать тех, кто вел публичную деятельность на аннексированных Россией территориях Украины, прямо или косвенно поддерживал войну или участвовал в ней.
Также предлагается не впускать тех, кто проводит политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и тех, кто поддерживает грубые нарушения прав человека или репрессии против гражданского общества и демократических сил в России и Беларуси.
МИД предлагает приезжающим в Литву деятелям культуры подписывать декларацию с осуждением агрессии России против Украины, выражением поддержки Уставу ООН, а также независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Декларация будет публиковаться в открытом доступе. Отказ от ее подписания закроет возможность въезда в страну.
Кроме того, МИД предлагает запретить россиянам и белорусам с ВНЖ Литвы покупать недвижимость вблизи важных для обеспечения национальной безопасности объектов или военных полигонов.
Ведомство хочет, чтобы эти поправки вступили в силу с 1 января 2027 года.
В ноябре 2025 года Литва на 10 лет запретила въезд в страну рэперу Алишеру Моргенштерну. Это решение было принято после получения «письменного предложения» министерства иностранных дел страны и сбора дополнительной информации, из которой следовало, что Моргенштерн «может представлять угрозу государственной безопасности».
В марте 2026-го в литовских Клайпеде и Каунасе отменили концерты немецкого музыканта Дитера Болена, бывшего участника дуэта Modern Talking. С чем была связана отмена — не сообщалось. LRT предполагал, что причиной могло стать интервью Дитера Болена, в котором он заявил, что Россия и Германия были «на самом деле командой мечты», потому что у них «была дешевая энергия».