Концерты немецкого музыканта Дитера Болена в литовских Клайпеде и Каунасе отменены.

Бывший участник дуэта Modern Talking должен был выступить со своей группой Blue System на арене «Швитурис» в Клайпеде 20 ноября 2026 года — на концерте, посвященном 15-летию арены. На следующий день планировалось его выступление на арене «Жальгирис» в Каунасе.

Однако 20 марта ссылки на мероприятия исчезли из системы распространения билетов, обратило внимание Литовское национальное телевидение и радио (LRT). Дистрибьюторы подтвердили, что продажа билетов остановлена.

«Да, концерт в Каунасе отменен. Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене», — сообщил LRT глава отдела организации мероприятий арены «Жальгирис» Мантас Ведрикас.

С чем связана отмена — не сообщается. LRT предполагает, что причиной могло стать ноябрьское интервью Дитера Болена, в котором он заявил, что Россия и Германия были «на самом деле командой мечты, потому что у нас была дешевая энергия, и дела шли невероятно хорошо». Он отмечал, что в экономическом плане взаимодействие двух стран было похоже на Modern Talking, но альянс был разорван «по моральным соображениям».