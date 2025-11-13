Литва запретила въезд Моргенштерну. У него планировался концерт в Вильнюсе в конце ноября

Рэперу Алишеру Моргенштерну запрещен въезд в Литву, заявил представитель департамента миграции страны Рокас Пукинскас.

По его словам, решение было принято после получения «письменного предложения» министерства иностранных дел страны и сбора дополнительной информации, из которой следует, что Моргенштерн «может представлять угрозу государственной безопасности».

Запрет на въезд в Литву для Моргенштерна вступает в силу немедленно и будет действовать 10 лет, уточнил Пукинскас.

У Моргенштерна запланирован на 29 ноября концерт в Вильнюсе — в рамках мирового тура в поддержку своего мини-альбома Alisher. Билеты на вильнюсский концерт пока еще продаются.

В конце октября мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас призвал «всерьез оценить» приезд исполнителя. «Не могу сидеть сложа руки и наблюдать, как в третий раз в Вильнюс приезжает исполнитель, который не способен ответить на вопрос „чей Крым“, публично выражает уважение Путину и по запросу Службы безопасности Украины был внесен министерством культуры Украины в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности», — говорилось в посте мэра. Он сообщил, что обратился в МИД Литвы с просьбой рассмотреть возможность включения Моргенштерна в список нежелательных лиц.

Моргенштерн находится не в России — в интервью Ксении Собчак в 2023 году он рассказывал, что живет в Дубае. В мае 2022 года российский Минюст объявил рэпера «иноагентом», затем его не менее четырех раз штрафовали за отсутствие маркировки. В сентябре 2024 года стало известно, что против Моргенштерна возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей «иноагента». Следственный комитет России объявил его в розыск.