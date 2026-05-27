Reg centr / Wikimedia Commons

В Литве произошла крупная утечка из государственного Центра регистров, который отвечает за официальные реестры и базы данных граждан.

Генпрокуратура Литвы сообщила, что из систем Центра регистров скачали более 600 тысяч записей. Сам Центр уточнил, что была раскрыта только информация, содержащаяся в выписках из реестра недвижимости. Эти выписки содержат имена, фамилии, идентификационные номера, даты рождения и данные о недвижимости.

Вот что, как уверяет Центр регистров, в утечку не попало:

номера телефонов;

электронные почты;

банковские счета;

информация об оплатах услуг;

документы сделок с недвижимостью;

судебные решения;

кадастровые документы;

планы построек и другие приложенные документы.

Издание «Волна Литва» отмечает, что если для обычного человека это «неприятная утечка», то для политических эмигрантов из России и Беларуси такая информация «может быть вопросом личной безопасности». В частности, она может раскрывать юрлица, через которые в Литве работают СМИ и НКО в изгнании.

В качестве одного из примеров использования персональной информации «Волна» напоминает о нападении в Вильнюсе в марте 2024 года на оппозиционного политика, представителя ФБК Леонида Волкова. Когда Волков выходил из машины возле своего дома, на него напал мужчина и нанес несколько ударов молотком. Процесс по этому делу еще продолжается.

«Если мы это не остановим сейчас, он просто переубивает нас всех» «Медуза» попросила Марию Певчих ответить на вопросы, оставшиеся после публикации расследования о нападении на Волкова. Вот что она рассказала

По версии Центра регистров, для взлома злоумышленники воспользовались доступом, который администрировали из другого государственного учреждения (какого — не уточняется). В Генпрокуратуре добавили, что подключения были из «иностранного государства». Издание 15 min со ссылкой на источник сообщило, что данные выкачали через аккаунты Департамента миграции — ведомства, которое занимается делами иностранцев в Литве. Эту информацию позже подтвердил глава Бюро криминальной полиции Литвы Арунас Масколюнас.

Ущерб от утечки предварительно оценивается не менее чем в 111 тысяч евро. Кроме того, после сообщений об утечке жители начали массово проверять свои данные. Из-за этого Центру регистров пришлось приостановить работу сервиса проверки. Его пообещали вернуть, когда наплыв посетителей снизится. Вскоре последовали и отставки — 25 мая, спустя три дня после того, как стало известно об утечке, свой пост покинул глава Центра регистров Адриюс Юсас.

В правительстве Литвы заявили, что не избегают ответственности, но любая отставка стала бы «лучшим подарком нашим врагам». «Сегодня очень важно подчеркнуть, что правительство не должно убегать от проблем, а должно их решать», — заявила премьер-министр Инга Ругинене.

Директор Департамента государственной безопасности Рямигиюс Бридикис заявил, что пока остается неясным, несет ли ответственность за взлом Россия. «Это достаточно глубокая техническая работа, чтобы достоверно установить принадлежность к той или иной стране или учреждению. В данном случае я не могу утверждать [что за взлом ответственна Россия], — сказал Бридикис. Однако он отметил, что Китай, Россия и Северная Корея — главные игроки в киберпространстве, которые «стремятся собирать информацию и при необходимости использовать ее для дестабилизации инфраструктуры стран».

Лидер консерваторов и бывший министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, напротив, заподозрил в причастности к утечке киберподразделение Главного управления Генштаба Вооруженных сил России (ГРУ). По его мнению, во взломанном реестре можно найти адреса недвижимости сотрудников разведки, военных, дипломатов или политиков, а их, в свою очередь, сопоставить с другими данными или использовать для слежки и диверсий.

«Такие данные могут быть особенно ценны в первые часы войны или масштабной гибридной атаки, когда целью является быстрое нарушение государственного управления, военной координации и работы критической инфраструктуры», — написал Кащюнас в фейсбуке.

Летом 2024 года на складах в Германии и Великобритании взорвались посылки, отправленные из Литвы В причастности к взрывам обвиняют Россию. Диверсию планировалось совершить месяцем раньше, но тогда ее исполнитель заблудился в жилом комплексе в Вильнюсе

