Потребление электричества в Крыму в июле сократилось почти вдвое на фоне блэкаутов из-за ударов ВСУ

Потребление электроэнергии в аннексированном Крыму в первые 20 дней июля 2026 года снизилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. По сравнению с первыми 20 днями июня потребление электроэнергии сократилось на 28%, говорится в исследовании издания The Bell.

В июне также наблюдалось сокращение, но в меньших масштабах. Всего за весь месяц потребление электроэнергии в Крыму сократилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

В Севастополе за первые 20 дней июля потребление электроэнергии упало на 22%. В июне потребление сократилось на 6% год к году.

Для оценки изменения потребления электроэнергии журналисты использовали данные «АТС» (Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии). «АТС» ежедневно публикует информацию о торгах электроэнергией по субъектам России на так называемом рынке на сутки вперед, где энергетические компании подают заявки на плановое почасовое потребление.

Эти данные позволяют статистически оценить масштабы энергетического кризиса в Крыму, который продолжается с конца мая на фоне ударов ВСУ по электроподстанциям, судам с топливом в Азовском и Черном морях, а также грузовикам на сухопутном коридоре.

В регионах на юге России журналисты также заметили снижение потребления электричества на фоне топливного кризиса и «околонулевых темпов роста российской экономики». Так, в Воронежской области за 20 дней июля потребление упало на 8% год к году, в Белгородской области — на 4,6%, в Краснодарском крае — на 7,1%, в Ростовской области — на 4%.