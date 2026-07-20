«Мы в блокаде. При таких ценах на бензин виноград проще бросить» В Крыму нет света и топлива, а Украина не прекращает удары. И это серьезно повлияло на производство вина

Виталий Тимкив / РИА Новости / Спутник / Profimedia

В Крыму продолжается топливный и энергетический кризис, начавшийся из-за ударов Украины, которая стремится отрезать аннексированный полуостров от континентальной России. Отключения света и нехватка бензина серьезно сказались на виноделии в регионе, сообщил журнал Forbes, поговоривший с местными производителями вина. «Медуза» кратко пересказывает заявления виноделов.

Это краткий пересказ заявлений крымских виноделов, с которыми поговорил журнал Forbes. Смысл и контекст полностью сохранены, но некоторые фрагменты заявлений могли быть отредактированы или поменяны местами.

Дмитрий Вишневский, владелец винодельческого проекта «Ароматное» в Бахчисарае

До мая все было неплохо. И урожай в этом году хороший. Но сегодня продаж нет, туристический сезон сорван. За виноградом надо ухаживать, но работы проводить тяжело, нет топлива для тракторов. Приходится с ранцами ходить и вручную обрабатывать лозы от паразитов.

Павел Швец, владелец хозяйства Uppa Winery в Севастополе

Большая проблема — нет туристов. Совсем. Нам пришлось закрыть ресторан, который работал круглый год. Раньше мы в сезон принимали 1500–2000 человек, в этом году — 20–30. Потеряли 99% продаж вина. Из-за отключений электричества нет интернета, и продавать вино невозможно. К перебоям со светом добавились проблемы с топливом. Мы подключаем дизельные генераторы, но дизель на черном рынке стоит от 200-300 рублей за литр. Работники не могут доехать до нас, общественный транспорт ходит с перебоями, пытались возить сами, но опять же топлива нет. Даже если мы соберем виноград и переработаем его, к зиме возникнут проблемы с бутылками, пробками и всем, что связано с бутилированием.

Ирина Богович, основатель проекта Bogovich Wine & Vineyard в Севастополе

Транспортные компании неохотно берутся перевозить вина, мы как в блокаде. Связи с континентом практически нет, вывезти товар невозможно из-за прилетов. Кто будет убирать виноград — неясно. Сотрудников мало, приглашать кого-то невозможно, их нужно везти к себе. Рассчитываем на помощь друзей и волонтеров.

Алексей Кучеров, основатель проекта Hills & Rocks в Севастополе

Туристов нет. Обычно нас посещали хотя бы 500 человек, в этом году — ноль. Из-за постоянных прилетов беспилотников люди боятся приезжать. Недавно у нас трактор, для другого транспорта нет топлива. На заправках литр бензина стоит от 250 рублей, у перекупщиков — от 400. Сбор урожая начинается в середине августа. Некоторые фермеры не будут убирать виноград, кто-то попытается продать его в убыток. В прошлом году виноград стоил 150 рублей за килограмм, но при таких ценах на бензин проще его бросить.

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В Крыму — энергетический кризис На полуострове пропадает свет, не хватает воды и бензина, не работают магазины и банкоматы. В ВСУ крымчан призывают уезжать «далеко за Урал»