Вечер в Евпатории, 5 июля 2026 года Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

В Крыму — крупный энергетический кризис. Он начался в конце мая, когда по всему аннексированному полуострову ввели талоны на бензин, и усугубился в начале июля, когда крымчанам начали отключать электричество. И дефицит топлива, и блэкауты связаны с военной кампанией ВСУ, направленной на изоляцию Крыма. Она включает в себя удары по грузовикам на сухопутном коридоре в Крым, судам в Азовском и Черном морях (они, среди прочего, перевозят топливо на полуостров) и крымским электроподстанциям.

Блэкауты начались в июне, а в июле стали повсеместными. 6 июля свет отключился по всему Крыму. В последующие дни на полуострове регулярно пропадало электричество, а вместе с ним вода и связь. Сильнее всего пострадали северные районы: местные жители жаловались, что им не дают свет и воду по 7-10 дней (а кое-где и дольше), холодильники не работают, продукты портятся, кассы в магазинах не принимают оплату, банкоматы не выдают наличные. Особенно тяжело приходится пенсионерам и людям из сельской местности.

Интернет работает по часам. Например, в Джанкое на северо-востоке Крыма сотовые вышки перешли на питание от генераторов. В городе ввели график подачи интернета и мобильной связи — с доступом по 8-10 часов в день. На официальной странице Джанкоя во «ВКонтакте» висит картинка с частотами вещания «Радио Крым», чтобы «оставаться в курсе событий». Из-за отсутствия связи люди с севера полуострова передают родственникам бумажные записки через водителей рейсовых автобусов.

Предприятия закрываются. По неофициальным данным, на севере полуострова приостановили работу завод «Крымский титан», содовый завод в Красноперекопске и комбинат агрохолдинга «Дружба народов» — крупнейшего производителя мяса в Крыму. Перестают работать небольшие магазины (текут холодильники) и офисы (нет интернета). Фермерам не хватает топлива для сбора урожая, а владельцы отелей снижают цены: в июне объем бронирований в Крыму упал на 58% по сравнению с прошлым годом.

В соцсетях собирают еду, воду и топливо для жителей северного Крыма. Организаторы сборов закупают бутилированную воду, продукты, не требующие холодильника, пауэрбэнки и топливо для генераторов. Медицинские организации объявили, что готовы принимать на хранение лекарства, которые люди больше не могут хранить в собственных холодильниках.

Крымчане жалуются, что чиновники и депутаты им почти не помогают. Владимир Путин недавно пообещал, что для Крыма создадут «такую систему снабжения, до которой врагу будет очень трудно добраться». Пока же в Крыму закрываются продуктовые магазины, а цена на бензин только по официальным данным превышает 200 рублей за литр.

Внимание! В следующем абзаце есть мат.

В украинской армии открыто призывают жителей Крыма уезжать. ВСУ не бьют по Крымскому мосту, оставляя его как способ отхода с полуострова, заявил командующий беспилотных войск ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди. «Пусть все те миллионы через этот мостик пиздуют в свою Россию и уезжают далеко за Урал, чтобы жить спокойно. То, что они потеряли, обжившись тут больше чем за 10 лет, это их бумеранг и их карма. Нехуй было лезть на наш Крым».

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