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Из-за ударов Украины на Крым надвигается гуманитарный кризис Как все это переживают люди, живущие на полуострове?

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Украина ведет военную кампанию, которая направлена на изоляцию Крыма. На фоне украинских ударов на аннексированном РФ полуострове начался энергетический, логистический и топливный кризис. Предприятия в Крыму закрываются, крымчане жалуются на отсутствие помощи со стороны чиновников и депутатов. В украинской армии открыто призывают жителей Крыма уезжать.Как выглядит жизнь в Крыму сейчас? Рассказывает журналист из Крыма Антон Меснянко.
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