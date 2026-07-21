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Из-за ударов Украины на Крым надвигается гуманитарный кризис
Как все это переживают люди, живущие на полуострове?
43 минуты
16:08, 21 июля 2026
Украина
ведет
военную кампанию, которая направлена на изоляцию Крыма. На фоне украинских ударов на аннексированном РФ полуострове
начался
энергетический, логистический и топливный кризис. Предприятия в Крыму закрываются, крымчане жалуются на отсутствие помощи со стороны чиновников и депутатов. В украинской армии открыто призывают жителей Крыма уезжать.Как выглядит жизнь в Крыму сейчас? Рассказывает журналист из Крыма
Антон Меснянко
.
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