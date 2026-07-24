Избирком Петербурга отказал «Яблоку» в регистрации на выборах в городской парламент

Избирательная комиссия Петербурга отказалась регистрировать кандидатов от партии «Яблоко» на выборах в законодательное собрание города, пишет «Фонтанка». Формальной причиной для этого стала ошибка в оформлении документов.

Замглавы горизбиркома Олег Зацепа заявил, что партия предоставила полный комплект документов, в том числе финансовый отчет. Но, по его словам, у полномочного представителя «Яблока» не было права его подписывать.

«Финансовый отчет фактически не был представлен, так как его подписал человек, у которого не было на это полномочий. Это замечание считается неустранимым», — цитирует Зацепу «Ротонда». Представитель партии Павел Шапчиц на заседании заявил, что у комиссии не было причин отказывать в регистрации:

Перечень полномочий в доверенности носит не исчерпывающий характер. В ней использовано слово «включая». Мы считаем, что наш юрист мог представлять такой отчет.

О том, что «Яблоко» могут не зарегистрировать на выборы в городской парламент, стало известно за несколько часов до формального отказа. Это следовало из обращения лидера партии Николая Рыбакова к председателю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой. Он просил ее вмешаться в ситуацию и отправить на заседание представителя ЦИК с правом решающего голоса.

Списки партий «Справедливая Россия», «Новые люди» и КПРФ избирательная комиссия Петербурга зарегистрировала.

Источники «Медузы» сообщали, что перед думскими выборами российские власти усилили давление на «Яблоко». Партию пытаются вынудить отказаться от выборов или как минимум помешать ей включить в избирательный список известных людей.

В декабре 2025 года Николая Рыбакова оштрафовали на полторы тысячи рублей по административной статье о демонстрации «экстремистской символики». В июне 2026-го суд приговорил заместителя председателя партии Максима Круглова к семи годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии.

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