Заместителю председателя «Яблока» Максиму Круглову назначили семь лет колонии за два поста о войне

Замоскворецкий суд Москвы приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова к семи годам колонии общего режима по делу о распространении «фейков» о российской армии.

Прокурор запрашивала для политика восемь лет колонии.

Дело против Круглова возбудили осенью 2025 года. Политик находится под арестом с октября. Поводом для преследования стали два поста. В одном Круглов писал о военных преступлениях в Буче, в другом — опубликовал фото разрушенного Мариуполя и написал о погибших мирных жителях со ссылкой на данные ООН. Политик вину не признал.

Свидетелями обвинения стали сотрудник ГБУ «Жилищник», который сперва представился политологом, и сторонница «Молодой гвардии Единой России».

В последнем слове Круглов назвал «адом» события, которые подтолкнули его к публикации постов. «Это ад, об этом невозможно не говорить, необходимо расследование. Какое здесь распространение заведомо ложных сведений?» — сказал политик.

На суд пришли родные, друзья и соратники политика. В числе них был бывший председатель и основатель «Яблока» Григорий Явлинский.

Максим Круглов — заместитель председателя «Яблока», он возглавлял фракцию партии в Мосгордуме в 2019 — 2024 годах. Круглов преподавал сравнительную политологию в Государственном академическом университете гуманитарных наук (ГАУГН).

Читайте также

На русском языке нет ни одной книги о Поле Томасе Андерсоне — триумфаторе «Оскара-2026» Неожиданным образом такую сейчас пишет в тюрьме оппозиционный политик Максим Круглов. Вот ее фрагмент (с комментарием Антона Долина)

Читайте также

На русском языке нет ни одной книги о Поле Томасе Андерсоне — триумфаторе «Оскара-2026» Неожиданным образом такую сейчас пишет в тюрьме оппозиционный политик Максим Круглов. Вот ее фрагмент (с комментарием Антона Долина)