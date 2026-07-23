Сбербанк закрывает валютные карты Visa и Mastercard

Сбербанк с 1 сентября 2026 года прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa и Mastercard, сообщают ТАСС и РБК.

В поддержке банка заявили, что это решение принято потому, что «с 2022 года валютной и мультивалютной картой Сбера больше нельзя оплатить покупки за границей или забронировать отель».

«Платежная система здесь роли не играет, только то, в какой валюте была открыта карта изначально», — уточнили в поддержке.

Ранее срок действия этих карт был продлен до 2030 года. Теперь Сбер предупреждает клиентов, что им нужно будет закрыть счет карты и перевести остаток на сберегательный счет, открытый в той же валюте, что и карточный.

После того, как в марте 2022 года платежные системы Visa и Mastercard ушли из России, их карты, выданные россиянам, перестали работать за рубежом. Однако внутри страны они продолжали действовать, а российские банки продлили сроки работы этих карт или сделали их бессрочными.

В октябре 2025 года гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») Дмитрий Дубынин заявил, что в России надо ограничить работу карт с истекшим сроком годности из-за того, что во всех их чипах перестали действовать сертификаты безопасности. В ЦБ в ответ на это заверили, что карты Visa и MasterCard продолжат работать.

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