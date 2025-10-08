В ЦБ заявили, что карты Visa и MasterCard продолжат работать в России

Карты Visa и MasterCard продолжат работать в России, заявила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, пишет ТАСС.

По словам Бакиной, «резких шагов» по отключению карт в России не будет. Других деталей ТАСС не приводит.

Ранее гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин заявил в интервью РБК, что в России надо ограничить работу карт Visa и Mastercard с истекшим сроком годности — из-за того, что с 1 января 2025 года перестали действовать сертификаты безопасности в чипах таких карт. По его словам, НСПК ведет переговоры с банками о том, в какие сроки можно вывести карты из оборота. После этого «общее мнение рынка» представят Банку России.

Российские банки продлили сроки работы карт Visa и Mastercard или сделали их бессрочными после ухода этих иностранных платежных систем из России весной 2022 года.