В России надо ограничить работу карт с истекшим сроком годности из-за того, что с 1 января 2025 года сертификаты безопасности международных платежных систем (Visa и Mastercard) перестали действовать во всех чипах таких карт. Об этом в интервью РБК рассказал гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») Дмитрий Дубынин.

По его словам, НСПК ведет переговоры с банками о том, в какие сроки можно вывести карты из оборота. После этого «общее мнение рынка» представят Банку России.

«Это именно просроченные карты. Это не про ограничение срока действия карт, а про возврат к модели, когда карты были срочными. Причины простые и понятные: пластик приходит в негодность. Если мы говорим про карты международных платежных систем, то с 1 января текущего года сертификаты безопасности во всех абсолютно чипах уже прекратили действовать. Это вопрос безопасности платежного средства. Поэтому такая дискуссия сейчас идет», — заявил Дубынин.

В июле директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина говорила, что Банк России ограничит период действия банковских карт с истекшим сроком годности. По ее словам, в 2022 году, когда карты сделали бессрочными, соответствующее решение «осознанно было принято вместе с рынком», однако сейчас в нем больше нет необходимости.

«Банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия, и количество и доля этих карт неуклонно снижается. Но сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует фродным [мошенническим] разным операциям», — рассказывала она. Когда ограничения вступят в силу, она не уточнила.

Российские банки продлили сроки работы карт Visa и Mastercard или сделали их бессрочными после ухода этих иностранных платежных систем из России весной 2022 года. Это решение было принято из-за риска дефицита пластика и чипов, которого власти опасались на фоне санкций.