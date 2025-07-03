Банк России ограничит период действия карт с истекшим сроком годности. Его сделали бессрочным в 2022 году из-за опасений нехватки чипов

Центробанк ограничит период действия банковских карт с истекшим сроком годности, сообщает РБК.

По словам директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллы Бакиной, в 2022 году это решение «осознанно было принято вместе с рынком», однако сейчас в нем больше нет необходимости.

Банки постепенно замещают карты с истекшим сроком действия, и количество и доля этих карт неуклонно снижается. Но сейчас в рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который в том числе препятствует разным операциям.

Бакина не уточнила, когда изменения вступят в силу.

Российские банки продлили сроки работы карт Visa и Mastercard или сделали их бессрочными после ухода этих иностранных платежных систем из России весной 2022 года. Это решение было принято из-за риска дефицита пластика и чипов, которого власти опасались на фоне санкций и в случае резкой замены большого числа Visa и Mastercard на карты «Мир».