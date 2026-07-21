Верховный суд РФ объявил «экстремистскими организациями» группировки хакеров «Киберпартизаны BY» и Silent Crow. Они, в частности, взломали «Аэрофлот»

Верховный суд РФ по требованию Генпрокуратуры объявил хакерские группировки «Киберпартизаны BY» и Silent Crow «экстремистскими организациями».

«Киберпартизаны BY», цитирует ТАСС заявление Верховного суда, входит в белорусскую «неформальную организацию „Супраціў“ („Сопротивление“)», чья основная цель — «насильственное изменение конституционного строя» Беларуси.

Silent Crow в пресс-службе Верховного суда РФ назвали «проукраинским объединением анонимных политически мотивированных хакеров-активистов».

Группировки, отметили в Верховном суде, тесно сотрудничают между собой «для дестабилизации политической и социальной обстановки», чтобы сменить власть в РФ и Беларуси «неконституционным путем».

Украинская Silent Crow и белорусские «Киберпартизаны» известны несколькими резонансными взломами. Среди них, взломы в 2025 году Росреестра и «Ростелекома», а также хакерская атака, которая вывела из строя информационные системы «Аэрофлота» и спровоцировала коллапс в аэропорту Шереметьево.