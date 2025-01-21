Хакеры заявили о взломе «Ростелекома». Компания рекомендовала пользователям сменить пароли

Хакерская группировка Silent Crow заявила, что получили доступ к данным пользователей «Ростелекома». Об этом сообщается в телеграм-канале «Утечки информации».

По словам представителей группировки, хакеры сумели выкачать базы данных с сайтов company.rt.ru и zakupki.rostelecom.ru. В доказательство своих слов они опубликовали фрагмент базы, в котором содержатся 154 тысяч уникальных адресов электронной почты и 101 тысяча уникальных номеров телефонов.

В самом «Ростелекоме» подтвердили факт утечки данных. Предварительно, она могла произойти из инфраструктуры одного из подрядчиков, заявили в компании, отметив, что предпринимают меры по устранению выявленных угроз.

«В настоящее время мы изучаем содержимое базы данных, чтобы определить, какая часть данных была скомпрометирована и относится ли она к компании. Предварительно можно сказать, что утечки особо чувствительных персональных данных не было», — цитирует «Коммерсант» заявление пресс-службы «Ростелекома».

В компании рекомендовали пользователям сбросить пароли и включить двухфакторную идентификацию.

Группировка Silent Crow ранее заявляла о взломе Росреестра, а также сервисов Альфа-банка.

В ноябре 2024 года президент «Ростелекома» Михаил Осеевский заявил, что персональные данные всех россиян уже утекли в сеть. «Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная информация по каждому из нас», — сказал он.

В Сбербанке в то же время оценивали долю утекших данных российских пользователей в 90%. «Ситуация давно уже выглядит плачевной. По нашим данным, около 3,5 миллиарда строк находятся в открытом доступе. Уже где‑то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие‑то персональные данные имеют в открытом доступе», — говорил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.