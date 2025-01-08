Хакеры заявили о взломе Росреестра и опубликовали фрагмент базы с именами и адресами. В государственной службе утечку отрицают

Хакерская группировка Silent Crow сообщила о взломе Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии России (Росреестр) и опубликовала, как утверждается, фрагмент базы.

Одним из первых о взломе написал телеграм-канал «Утечки информации». По его информации, в базе, полученной хакерами, было два миллиарда строк, а в опубликованной части — почти 82 миллиона записей, содержавших имена, даты рождения, адреса, телефоны, почты и номера счетов пенсионного страхования (СНИЛС) россиян, а также их ID в Росреестре. Данные, как утверждалось, были актуальны на март 2024 года.

Пост о взломе, датированный 6 января, также обнаружился в анонимном телеграм-канале под названием Silent Crow, созданном в конце декабря (на момент написания новости в нем было чуть более двух тысяч подписчиков). В этом посте утверждается, что в выложенном фрагменте содержится около 90 миллионов строк из единого государственного реестра объектов недвижимости.

«Следующим, кто попробует ответить нам, советуем сперва проверить свои двери, окна и особенно старые замки. Росреестр стал ярким примером того, как большие государственные структуры могут пасть за считанные дни. В результате их данные, казалось бы, надежно защищенные, попали в нашу коллекцию», — пишут хакеры.

Журналист Андрей Захаров отмечает, что неясно, какие именно данные утекли — в опубликованном фрагменте не было кадастровых номеров объектов недвижимости, которые можно было бы сопоставить с владельцами. Он предположил, что, выкладывая часть базы, хакеры могли обрезать кадастровые номера. Читатели в комментариях к его посту обратили внимание, что хакеры, скорее всего, выложили фрагмент таблицы с информацией о владельцах недвижимости, а сами объекты находятся в отдельном массиве.

«Агентство» проверило данные из случайно выбранных 15 строк и убедилось, что личности всех указанных в них людей оказались реальными. У некоторых из них адреса объектов из выложенного фрагмента совпали с адресами жительства.

В Росреестре заявили, что не подтверждают данные об утечке. «В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде телеграм-каналов», — говорится в сообщении.

Росреестр нередко использовался журналистами и независимыми расследователями, которые находили в нем информацию о недвижимости чиновников — например, приобретенной по стоимости гораздо выше их официальных доходов. На основе данных Росреестра, в частности, сделаны многие расследования ФБК и команды Навального. После некоторых из них имена чиновников и их родственников в Росреестре скрывались и удалялись. В марте 2023 года Росреестр закрыл доступ к информации о владельцах объектов недвижимости в соответствии с принятым в начале июля 2022 года законом о персональных данных. Теперь узнать о владельце можно только с его согласия.

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