Сбербанк: в открытом доступе находятся персональные данные 90% взрослых россиян
В открытом доступе в результате утечек информации уже находятся персональные данные около 90% взрослых граждан России, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, ситуация «давно уже выглядит плачевной».
«По нашим данным, около 3,5 миллиарда строк находятся в открытом доступе. Уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеют в открытом доступе», — цитирует Кузнецова РБК.
Согласно анализу Сбербанка, основным источником утечек оказались интернет-магазины и медицинские учреждения. Из кредитных организаций, по словам Кузнецова, «утекает» не более 2% данных.
Пик утечек пришелся на 2023 год, в нынешнем году их стало «немного меньше».
Кузнецов заявил, что в 2024 году сумма похищенных у россиян денег достигнет примерно 250 миллиардов рублей. Он добавил, что утечка данных или воровство денег «имеют тренд на увеличение». В нынешнем году Сбербанк зафиксировал рекордное количество мошеннических звонков гражданам России. В феврале-марте они составили около 20 миллионов попыток дозвониться до граждан России в сутки.