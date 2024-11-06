Сбербанк: в открытом доступе находятся персональные данные 90% взрослых россиян

В открытом доступе в результате утечек информации уже находятся персональные данные около 90% взрослых граждан России, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, ситуация «давно уже выглядит плачевной».

«По нашим данным, около 3,5 миллиарда строк находятся в открытом доступе. Уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеют в открытом доступе», — цитирует Кузнецова РБК.

Согласно анализу Сбербанка, основным источником утечек оказались интернет-магазины и медицинские учреждения. Из кредитных организаций, по словам Кузнецова, «утекает» не более 2% данных.

Пик утечек пришелся на 2023 год, в нынешнем году их стало «немного меньше».

Кузнецов заявил, что в 2024 году сумма похищенных у россиян денег достигнет примерно 250 миллиардов рублей. Он добавил, что утечка данных или воровство денег «имеют тренд на увеличение». В нынешнем году Сбербанк зафиксировал рекордное количество мошеннических звонков гражданам России. В феврале-марте они составили около 20 миллионов попыток дозвониться до граждан России в сутки.

Читайте также

Никогда еще личные данные россиян не утекали в открытый доступ так часто и в таком объеме, как в 2022-м. Одна из причин — война Главное из доклада «Сетевых свобод» + 10 советов для тех, кто думает, как защититься

Читайте также

Никогда еще личные данные россиян не утекали в открытый доступ так часто и в таком объеме, как в 2022-м. Одна из причин — война Главное из доклада «Сетевых свобод» + 10 советов для тех, кто думает, как защититься