«Она становится опасной для тех, кто в ней участвует». Борис Надеждин допустил, что приостановит избирательную кампанию

Политик Борис Надеждин заявил, что в ближайшее время планирует приостановить кампанию по сбору подписей для выдвижения на выборах в Госдуму. Об этом он рассказал в эфире The Breakfast Show.

По его словам, «теоретически» он еще может собирать подписи за свое выдвижение еще 10 дней — пока не вступит в силу решение суда о штрафе по статье о демонстрации «экстремистской символики».

«Но практически — когда меня задержали, мой штаб в целях безопасности стер чат со сборщиками подписей, руководителями штабов, а обратно потом люди не особо возвращаются, потому что боятся просто. Ну если арестовали кандидата, на которого они работали, то у людей есть обоснованные сомнения в том, что это безопасное дело. Поэтому в ближайшее время я приму решение, вероятно, о приостановке кампании избирательной. Потому что она <…> становится опасной для тех, кто в ней участвует. Увы, такая реальность», — сказал политик.

В середине июня 2026 года Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах в Госдуму как самовыдвиженец, после чего начал собирать подписи в свою поддержку.

10 июля Минюст РФ объявил Бориса Надеждина «иноагентом». Через три дня его задержали. На политика составили протокол по статье о демонстрации «экстремистской символики» из-за фотографии Алексея Навального. Вскоре ему назначили штраф в 1000 рублей. Кроме того, политику запретили выезд из России за границу.

Статус «иноагента» запрещает участвовать в выборах в России. Статья 20.3 КоАП, которую вменили Надеждину, запретит ему избираться в течение года.

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