Борису Надеждину запретили выезд из России. Политик опасается ареста

Политик Борис Надеждин сообщил, что ему запретили выезд из России за границу. Постановление об этом он получил письмом на госуслугах.

«Ночью на Госуслуги пришло постановление о запрете мне выезда за границу. Разбираемся с адвокатами. Говорят, незаконное решение. Будем обжаловать», — рассказал Надеждин в своем телеграм-канале.

Ранее политик говорил, что думает уехать из России, опасаясь возможного ареста по делу о демонстрации «экстремистской символики». Поводом для дела стала ссылка в соцсетях политика на видео с фотографией Алексея Навального. Из-за этого Надеждина задержали 13 июля. В тот же день его отпустили, обязав явиться в суд 17 июля.

При этом политик отмечал, что, если будет возможность, хотел бы остаться в России. Он назвал свой возможный отъезд «головной болью такого масштаба, что мало не покажется»: «Если я буду ясно понимать, что у меня две перспективы — или за решетку и там сгинуть, или выжить и семью спасти, — я буду спасать семью».

Борис Надеждин собирается участвовать в выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре. Он выдвинулся кандидатом в июне. Вскоре политика внесли в реестр «иностранных агентов». Этот статус запрещает участвовать в выборах в России. Статья 20.3 КоАП, которую вменяют Надеждину, так же на год запретит ему избираться. Как выяснила «Медуза», за давлением на Надеждина стоят силовики, которые хотят помешать ему участвовать в выборах.

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